홍준표 “비리 의혹 후보가 비리 덩어리를 어찌 잡나” … 윤석열·이재명 싸잡아 직격

3일 부산 방문, PK 표심 잡기 나서

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 홍준표 의원이 3일 부산을 찾아 “비리 덩어리인 이재명 후보를 상대로 비리 의혹이 있는 후보가 나와서는 잡기 어렵다”고 윤석열 후보를 직격했다.

국민의힘 대선 경선 후보를 4명으로 압축하는 예비경선이 오는 8일 예정된 가운데 홍 의원은 이날 부산·울산·경남(PK) 공략에 나섰다.

홍 의원은 국민의힘 부산시당사에서 ‘jp희망캠프 부산선대위’ 임명장 수여식을 갖고 당심 확보를 위한 조직 다지기 행보를 이어갔다.

캠프 중앙선거대책위원장인 조경태 의원 등이 참석했다.

홍 의원은 “이재명 민주당 후보는 파이터(싸움꾼)”라며 “비리 의혹이 있는 후보가 비리 덩어리를 잡기 어렵다”고 말했다.

그는 “화천대유 연루설이 나오는 박영수 특검은 윤석열 후보의 검찰 대부”라며 “목동에 사는 김만배 씨 누나가 연희동 골목에 있는 윤 후보 부친의 집을 산 것은 사전 조율 없이는 일어날 수 없는 일”이라고 경쟁상대인 윤 후보에게 직격탄을 날렸다.

홍 의원은 이어 부산진을(이헌승), 부산진갑(서병수), 연제(이주환), 금정(백종헌), 북강서을(김도읍) 당협위원회를 방문해 대선 후보 지지를 표명하지 않은 현역 의원에게 지지를 호소했다.

국민의힘 2차 예비경선은 당원 선거인단 30%와 일반 여론조사 70%, 본경선은 당원 50%와 일반 여론조사 50%로 치러진다. 최종 대선 주자를 가리는 데 당심의 향배가 결정적일 전망이다.

홍 의원은 다음 날인 4일부터 경남을 찾아 박대출(진주갑) 강민국(진주을) 최형두(창원마산합포) 강기윤(창원성산) 의원 등 당원들을 만나고, 7일에는 울산 투어에 들어가 김기현(남을) 이채익(남갑) 박성민(중) 서범수(울주) 의원 등을 만날 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr