50대가 가장 많이 결제한 온라인 서비스 쿠팡…20대는?

와이즈앱, 세대별 한국인이 가장 많이 결제한 온라인 서비스 공개

[아시아경제 김철현 기자] 한국인 50대 이상이 가장 많이 결제한 온라인 서비스는 쿠팡인 것으로 조사됐다. 20대에선 배달의민족이 1위를 차지했다.

앱 분석 서비스 와이즈앱은 지난 8월에 세대별 한국인이 가장 많이 결제한 온라인 서비스를 조사해 발표하며 이 같이 밝혔다. 만 20세 이상 한국인이 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 소액결제 등으로 결제한 금액을 표본조사한 결과 지난 8월에 모든 세대를 합쳐 한국인이 가장 많은 금액을 결제한 온라인 서비스는 네이버, 쿠팡, 배달의민족, 이베이코리아, 11번가, SSG.COM, 구글 순으로 추정됐다.

결제추정 금액은 네이버 3조1058억원, 쿠팡 2조9351억원, 배달의민족 1조9087억원, 이베이코리아 1조3817억원, 11번가 1조1164억원, SSG.COM 5634억원, 구글 5255억원으로 조사됐다.

각 세대에서 많이 결제한 온라인 서비스는 차이를 보였다. 20대는 배달의민족, 네이버, 쿠팡, 구글, 이베이코리아, 11번가, 티몬순이었다. 30대는 네이버, 쿠팡, 배달의민족, 11번가, 이베이코리아, SSG.COM, 티몬 순으로 조사됐다. 40대에서는 네이버, 쿠팡, 배달의민족, 이베이코리아, 11번가, SSG.COM, 구글 순이었다. 50대 이상에선 쿠팡이 1위였고 이어 네이버, 이베이코리아, 11번가, 배달의민족, GS홈쇼핑, 롯데홈쇼핑 순이었다.

이번 조사는 와이즈앱이 한국인 만 20세 이상 개인이 신용카드, 체크카드, 계좌이체, 휴대폰 소액결제로 결제한 금액을 추정한 것으로 소비자의 결제 내역에 표시된 내용을 기준으로 했다. 법인카드, 법인계좌이체, 기업 간 거래, 현금, 상품권 금액은 포함되지 않았다.

네이버는 스마트스토어, 웹툰, 음악 및 네이버페이로 결제한 금액의 합이며 쿠팡은 쿠팡과 쿠팡이츠에서 결제한 금액의 합, 이베이코리아는 지마켓, 옥션, 지구에서 결제한 금액의 합이다. 구글은 구글 플레이 앱, 게임, 콘텐츠, 유튜브 프리미엄 등으로 결제한 금액의 합이며 구글 기프트카드는 조사 대상에서 제외됐다.

