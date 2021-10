비건 메뉴·어메니티…호텔에 부는 '비거노믹스' 바람

[아시아경제 김유리 기자] 최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 중심으로 확산된 가치 소비가 '비건' 열풍으로 이어지면서 호텔업계가 국내 '비거니즘(Veganism)' 시장 공략에 나섰다.

코로나19로 건강과 지속가능성에 대한 관심이 높아지며 비건 시장 성장세가 두드러지고 있다. 지난 8월 한국채식연합 조사에 따르면 국내 비건 인구는 올해 250만명을 기록할 것으로 관측된다. 2008년 15만명에서 지난해 200만명으로 10배 이상 늘며 지속적인 증가세를 보이고 있다. 호텔들은 '비거노믹스'를 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 접목시켜 비건 메뉴 개발, 비건 브랜드 협업 등을 통해 지속가능한 서비스를 제공한다는 방침이다.

코오롱 계열 호텔·리조트는 ESG 경영의 일환으로 저탄소 실천을 위한 비건 메뉴를 각 호텔에 도입했다. 경북 경주시 코오롱호텔은 버섯 2종(표고·새송이) 구이, 옥수수·고구마·단호박 찜, 허브솔트 그린빈 새송이 구이 등 육류 대신 채소를 이용한 비건 요리 5종을 조식으로 제공한다. 레스토랑 '파노라마'에서는 토마토를 토핑으로 사용한 '토마토 비건 빙수'를 맛볼 수 있다.

코오롱 씨클라우드 호텔 또한 비거니즘을 처음 접하는 고객도 부담 없이 즐길 수 있는 비건 조식 메뉴를 선보인다. 나물, 버섯볶음, 오이냉채, 양념 가지 두부 조림 등 '비건 한식' 메뉴도 준비돼 누구나 거부감 없이 경험해볼 수 있다.

경북 울진군 금강송 에코리움은 석식과 조식을 비건 스타일로 제공한다. 석식으로는 견과류죽과 취나물, 참나물, 숙주나물 등 제철 나물을 맛볼 수 있다. 조식은 잡곡밥과 들깨 미역국, 깻잎 김치, 해초 샐러드 등이 제공된다.

서울신라호텔은 운동과 비건 식단 등을 즐기며 건강한 비건 라이프스타일을 실천할 수 있는 '어번 웰니스' 패키지를 다음달 14일까지 제공한다. 피트니스 센터에서 퍼스널 트레이닝을 체험하고 호텔 셰프의 레시피로 준비한 그린 샐러드, 채소덮밥 등 비건 요리를 룸 서비스로 즐길 수 있다. 비건 룸 서비스는 ▲아마씨 오일을 곁들인 그린 샐러드 ▲아스파라거스·죽순·동고버섯 볶음을 올린 채소덮밥 ▲샐러리·당근·사과로 만든 '저콜레스테롤 주스' 또는 '셰프 추천 오늘의 제철 주스' 1잔으로 구성된다. 유제품을 허용하는 락토 베지테리언의 경우 다양한 과일과 아몬드, 유기농 우유로 만든 '비타민 에너지 부스터' 음료로도 이용 가능하다.

서울 호텔 카푸치노는 MZ세대 비건 뷰티 열풍에 발맞춰 전 객실에 친환경 비건 어메니티를 도입했다. 핸드워시, 샴푸, 바디워시 등을 비건 인증을 받은 '제네바 그린'의 대용량, 다회용 디스펜서형 어메니티로 교체해 고객의 '착한 소비'를 독려한다. 해당 제품은 100% 재생플라스틱 소재 용기를 사용해 '제로 웨이스트'에 동참할 수 있는 기회도 제공한다. 오는 15일까지 제로 웨이스트 일상용품 브랜드 '얼스박스'와 함께 환경보호를 실천할 수 있는 'CSV 카푸치노 박스' 패키지도 선보인다. 대나무 칫솔, 곤약으로 만든 무스 샤워볼, 천연 루파 비누받침 등으로 이뤄진 욕실용품 키트가 제공된다.

코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어는 비건 및 인기 뷰티 브랜드와 협업해 '뷰티 인 더 시티' 패키지를 준비했다. 비건 뷰티 브랜드 '트리앤씨'의 티마누오일 마스크팩, '가히'의 링클 바운스 멀티밤, '루시스'의 트래블 키트 5종 세트를 제공해 환경까지 고려한 건강한 '뷰캉스'를 제안한다. 투숙 가능 기간은 다음달 30일까지다.

