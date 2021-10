인천 서구 거첨도~김포 약암리 4차선 도로확장 이달 착공

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 서구 거첨도에서 김포 약암리(초지대교)를 연결하는 도로를 왕복 2차선에서 4차선으로 확장하는 공사가 본격화한다.

이 도로는 인천~강화 간 교통량의 상당부분을 차지하는 주요간선도이지만, 왕복2차선 도로로 인한 교통 체증으로 인천 내륙에서 강화를 오가는 시민의 불편이 컸다.

인천시는 2017년 김포시와 건설 사업비 부담 협약을 체결했고, 올해 8월 수도권매립지구간 매립목적 변경 등 도로개설을 위한 제반 행정절차를 마무리했다. 이어 1일 4차선 도로확장 공사 계약이 체결됨에 따라 이달 중 착공을 앞두고 있다.

전체 사업구간 6.47km 중 김포시와 협약에 따라 인천시가 관할하는 수도권매립지 2.42km 구간을 우선 착공한다.

나머지 구간은 2024년 준공을 목표로 내년 상반기 중 김포시와 협의를 통해 도로구역결정 및 실시계획인가 등의 행정절차를 마무리하고 조기에 공사를 추진할 예정이다.

인천시는 도로 확장공사와 함께 자전거도로도 조성할 계획으로, 이렇게 되면 자전거를 타고 경인아라뱃길에서 강화까지 갈 수 있어 시민의 여가생활에도 도움이 될 전망이다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr