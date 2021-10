농협은행, 창립60주년 기념 오픈뱅킹 더블가입 이벤트

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 농협 창립 60주년을 기념하여 이달 31일까지 NH오픈뱅킹 서비스 신규 가입고객과 오픈뱅킹으로 예적금 상품을 가입한 고객을 대상으로 ‘오픈뱅킹 더블가입 이벤트’를 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 이벤트는 농협 인터넷뱅킹, NH스마트뱅킹, 올원뱅크에서 NH오픈뱅킹 서비스를 처음으로 등록하고, 이벤트에 응모한 고객 중 565명을 추첨해 1등 갤럭시워치4(5명), 2등 스타벅스 디저트세트 모바일상품권(160명), 3등 GS25 모바일상품권 5000원권(400명)을 제공한다.

오픈뱅킹을 통해 타행 계좌에서 출금하여 농협은행 예적금 상품에 가입 후 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 1등 LG그램 노트북(1명), 2등 신세계 모바일상품권 3만원권(10명), 3등 베스킨라빈스 아이스크림 모바일상품권(30명)을 제공한다.

최동하 디지털전략부 부장은 “이번 이벤트를 통해 많은 고객들께서 다양한 오픈뱅킹 서비스를 이용할 수 있는 계기가 되길 바라며, 농협을 사랑해주시는 마음에 보답하고자 풍성한 경품 이벤트를 준비했다.”고 말했다.

