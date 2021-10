[아시아경제 이민지 기자] 디스플레이텍 디스플레이텍 066670 | 코스닥 증권정보 현재가 7,850 전일대비 60 등락률 -0.76% 거래량 567,128 전일가 7,910 2021.10.01 14:36 장중(20분지연) 관련기사 디스플레이텍, 안성공장 본점 생산 중단 결정정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 안성공장 토지와 건물, 부속설비를 엘비세미콘 엘비세미콘 061970 | 코스닥 증권정보 현재가 12,400 전일대비 200 등락률 +1.64% 거래량 435,672 전일가 12,200 2021.10.01 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]엘비세미콘, 비메모리 테스트 설비투자 "진가 드러난다"엘비세미콘, 955억원 규모 신규시설투자 결정엘비세미콘, 1Q 영업익 106억원…전년比 23% 증가 close 주식회사에 양도하기로 결정했다고 1일 공시했다. 양도금액은 240억원으로 양도기준일은 오는 20일이다.

