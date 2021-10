[아시아경제 이정윤 기자] 현직 경찰관이 음주 상태로 운전대를 잡다 단속에 적발됐다.

1일 경찰 등에 따르면 지난달 27일 새벽 서울 수서경찰서 도곡지구대 소속 A 경위가 음주운전을 하다 적발됐다.

A 경위는 경기 성남시에서 음주운전을 하다 단속에 적발된 것으로 알려졌다. 당시 A씨의 혈중알코올농도는 면허정지 수준(0.03∼0.08% 미만)이었다.

경찰은 A 경위를 직위해제하고 정확한 경위를 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr