美, 노조 있는 車 ‘빅3’ 세제혜택 추진에 현대차 등 외국계 "철회를"

미국 민주당, 노조 있는 미국 공장 생산 전기차에 4500달러 세제 혜택 더 부여 추진

[아시아경제 유제훈 기자] 미국 민주당이 노동조합을 보유한 자국 완성차 기업에 유리한 내용의 전기차 세제혜택 법안을 추진중인 가운데 현지 생산공장을 둔 외국계 완성차기업 12곳이 이를 철회해줄 것을 요청했다. 현대자동차 등 다수 글로벌 메이커가 노조 없이 현지 공장을 운영중인 터라, 해당 법안대로라면 미국 기업에만 편파적으로 득이 될 가능성이 있기 때문이다.

1일(현지시각) 오토모티브뉴스 등에 따르면 현대차 등 12개 완성차 기업은 낸시 펠로시 미국 하원의장과 민주당 의원들에게 보낸 서한에서 "노조에 가입하지 않고 미국 전체 자동차의 절반 이상을 생산하는 미국 노동자들에게 불이익을 주게 될 것"이라고 밝혔다.

앞서 민주당이 주도하는 미국 하원 세입위원회는 최근 전기차 세제혜택을 확대하는 법안을 처리했다. 이는 노조가 결성된 미국 공장에서 만들어진 전기차에 4500달러의 공제혜택을 추가로 부여하는 내용을 담고 있다. 미국 내 전미자동차노조(UAW) 조직을 갖춘 제너럴모터스(GM), 포드, 크라이슬러(스텔란티스) 등 자국 내 ‘빅3’에게 유리한 법안인 셈이다. 디트로이트 등 미국 북동부 일대에 공장을 두고 사업을 시작한 미국 완성차회사와 달리 외국계 완성차회사는 노조 세력이 약한 남부권 도시를 거점으로 진출해 공장을 두고 있다.

이번 정책엔 미국 전기차 업체 테슬라도 반대하고 있다. 테슬라 역시 노조가 없다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 "(법안이) 포드와 UAW의 로비스트들에 의해 작성됐다"며 "이것이 미국의 납세자들에게 어떤 도움이 되는지 분명하지 않다"고 말했다.

