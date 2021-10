글래드 숍, '글래드 신상 굿즈 리뷰 이벤트' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔의 글래드 숍(GLAD Shop)은 프리미엄 티 전문 브랜드 알디프(altdif)와 함께 글래드 만의 향을 경험할 수 있는 '글래드 꿀잠 티(tea)'를 제작해 선보인다고 1일 밝혔다. 오는 31일까지 한 달 간 올해 출시한 글래드 굿즈를 모아 '신상 굿즈 리뷰 이벤트'도 실시한다.

'글래드 꿀잠 티'는 그린 루이보스를 중심으로 망고, 민트, 레몬버베나의 풍미가 더해진 무카페인 블렌딩 티다. 밤에도 숙면을 취할 수 있도록 제작했다. 1박스 5개입으로 1만500원이다. 최근 출시한 글래드 호텔의 '글래드 꿀잠 시즌8 패키지' 혜택으로도 제공된다.

2021 올해의 브랜드 대상 '라이프 스타일 호텔' 부문 3연속 수상을 기념해 제작한 '글래드 텀블러'도 판매된다. 무광 소재의 블랙과 아이보리 2가지로 출시된다. 네이비 컬러 '글래드 우산'도 선보인다.

친환경 브랜드 '레미투미'와 메종 글래드 제주의 침구를 업사이클링해 반려동물 용품을 만든 '글래드 친환경 반려동물 방석&장난감', 수면연구 전문기업 '허니냅스'의 숙면 솔루션이 담긴 아로마 제품 3가지로 구성된 '글래드 슬립키트', 수험생 등을 위한 고체 커피바 '글래드×코바 커피바 선물 세트', 여행 사진 포스터·액자 등도 선보인다.

이외에도 글래드 호텔의 베딩, 리빙 제품 등 다양한 아이템은 서울과 제주의 글래드 호텔 로비와 글래드 호텔 공식 홈페이지, 네이버 스마트스토어를 통해 구입할 수 있다.

한편 올해 출시한 글래드 굿즈를 대상으로 '글래드 신상 굿즈 리뷰 이벤트'도 진행된다. 꿀잠 티, 글래드 텀블러, 글래드 우산, 글래드 친환경 반려동물 용품 등 다양한 글래드 굿즈를 구매 후 리뷰 작성 시 추첨을 통해 10명에게 네이버 포인트 3000점을 증정한다. 베스트 리뷰를 작성한 3명을 대상으로 글래드 텀블러와 글래드 꿀잠 티 1박스를 추가 제공한다. 글래드 텀블러와 글래드 머그컵 2종 구매 시 글래드 꿀잠 티 2개를 제공하는 '친환경 글래드 이벤트'도 진행한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr