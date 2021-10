'거리두기 재연장'에 거세지는 반발…집단 움직임도 확산

오는 17일까지 거리두기 2주 연장

자영업자들 "이젠 방법없다" 격한 반응

자영업자비대위, 오후 입장문 발표

유흥업주들도 1인 시위…업종 간 연계도 논의

[아시아경제 송승윤 기자] 방역당국이 1일 사회적 거리두기 재연장을 발표하자 이에 반발해온 자영업자를 중심으로 집단 움직임이 다시 확산하고 있다.

가장 반발이 심한 곳은 자영업자들이다. 이번을 포함하면 수도권에선 10주 넘게 거리두기 4단계가 유지되는 셈이다. 개편안에 요구사항이 일부라도 반영될 것으로 기대하던 자영업자들은 현행 유지 방침에 다시 한번 망연자실했다. 당장 이번 결정을 두고 익명의 자영업자들이 모인 여러 개의 단체 대화방에선 "불이라도 질러버리겠다" "이제 이판사판이다. 당장이라도 쳐들어가자" 등 격한 반응이 쏟아졌다.

전국단위 차량시위를 벌였던 자영업자비대위는 내부 논의를 거쳐 한동안 자제했던 집단행동을 다시 이어갈 것으로 보인다. 차량시위를 다시 여는 등의 방안도 논의 중이나 아직 정확한 방식을 결정하진 않았다. 비대위 관계자들은 이날 거리두기 단계 발표 이후 회의에 돌입했고 오후 중으로 회의 결과와 비대위 입장 등을 담은 입장문을 발표할 예정이다. 이들은 △치명률 기반 방역수칙 전환 △원스트라이크 아웃제 폐지 △시설 중심 방역 기준을 개인방역 중심으로 재편 △신속한 손실보상 △손실보상위원회 자영업자 참여 등을 요구하고 있다.

한국유흥음식업중앙회는 청와대 인근에서 1인 시위에 들어갔다. 중앙회는 이날 오전 청와대 앞에서 기자회견을 열고 "형평성 있는 방역수칙을 외친 지 1년5개월이 됐고 죽을 만큼 외쳤는데도 정부는 우리의 말을 한 번도 들어주지 않았다"면서 "강제 집합금지 해제와 함께 손실보상 소급적용도 업종에 맞게 지급해야 국민도 살고 나라도 산다"고 주장했다. 중앙회는 1인 시위와 함께 다른 집합금지 업종과 연합해 시위에 나서는 방식을 계획 중이다. 안전한 가족 돌잔치 연합회 역시 기자회견과 1인 시위를 이어갈 예정이다.

전국신혼부부연합회는 이날까지 청와대 비서실과 중앙사고수습본부 등에 청첩장과 호소문을 발송하는 ‘청첩장 시위’를 계속했다. 다음 주부터는 정부서울청사와 여의도, 청와대 인근 등에서 동시다발적으로 집단행동을 벌일 계획이다.

정부는 오는 4일부터 17일까지 2주간 사회적 거리두기 단계를 현행대로 유지하기로 했다. 비수도권도 거리두기 3단계가 유지되고 접종 완료자를 포함해 최대 6명인 사적 모임 인원 제한도 현재와 똑같이 적용된다. 다만 민원이 많았던 예식장과 돌잔치, 실외체육시설 등의 방역기준은 접종완료자 중심으로 일부 조정하기로 했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr