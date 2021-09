[아시아경제 정동훈 기자] 더불어민주당 대선 주자인 이낙연 전 대표의 측근 윤영찬 의원에게 협박 메일을 보낸 혐의를 받는 40대 A씨를 경찰이 붙잡아 구속영장을 신청했다.

A씨는 30일 오전 서울서부지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받았다.

윤 의원 측은 지난달 9일 '이재명 지사님 당선을 위한 광주 이리들'이라는 신원미상의 인물을 협박죄로 처벌해달라며 서울 마포경찰서에 고발했다.

이 인물이 윤 의원 개인계정으로 보낸 이메일에는 캠프에서 물러날 것을 요구하는 내용을 비롯해 윤 의원의 가족과 의원실 여직원들의 집과 동선을 파악했다며 범죄를 저지를 것이라는 언급도 담긴 것으로 전해졌다.

