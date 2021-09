인트로메딕, 다날과 싸이월드 결제시스템 ‘싸이페이’ 구축 추진

[아시아경제 박형수 기자] 인트로메딕 인트로메딕 150840 | 코스닥 증권정보 현재가 3,605 전일대비 195 등락률 +5.72% 거래량 1,444,445 전일가 3,410 2021.09.30 14:02 장중(20분지연) 관련기사 인트로메딕, 경상북도와 ‘원격협진·바이오클러스터 조성’ 업무 협약증권플러스, 지난달 ‘2차전지’ 테마 강세모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 이 다날과 싸이월드제트(싸이월드Z) 전용 간편결제 서비스 ‘싸이페이(CYPAY)’ 구축을 본격적으로 진행한다고 30일 밝혔다.

싸이월드Z의 주요 출자자인 인트로메딕은 싸이월드 플랫폼 전용 페이먼트 서비스인 싸이페이를 개발하는 역할과 싸이페이 서비스 운영을 맡았다.

인트로메딕과 다날은 싸이월드 고유 결제수단인 도토리와 더불어 다양한 결제수단을 이용할 수 있는 플랫폼에 최적화된 싸이페이를 도입해 이용자 편의를 극대화하는 것이 목표라고 밝혔다. 싸이월드 이용자는 싸이페이를 통해 싸이월드Z 내 결제 서비스를 보다 간편하게 이용할 수 있을 전망이다.

싸이페이는 결제수단 다양화에 따라 비트코인(BTC) 결제도 가능하다. 싸이월드가 계획하는 온라인 서비스뿐만 아니라 향후 오프라인 가맹점에서도 사용할 수 있는 결제 서비스가 될 것으로 기대했다.

인트로메딕 관계자는 "싸이페이는 싸이월드Z가 대형 유통기업과 추진 중인 커머스 사업을 비롯해 싸이월드 내 다양한 서비스에서 이용될 것"이라며 "싸이페이의 원활한 서비스 구축을 위해 싸이월드 또한 적극적으로 협업하기로 했다"고 말했다.

다날은 지난 8월 싸이월드Z와 전략적 제휴를 맺고 싸이월드 결제시스템에 쓰이는 신용카드, 휴대폰 결제, 계좌이체, 가상자산인 페이코인(PCI) 등의 결제수단을 연동하기로 했다. 싸이월드Z는 GS리테일, 한글과컴퓨터 등과 업무협약 체결을 통해 새로운 싸이월드 내 유통 서비스 및 컨텐츠 서비스 확충을 위해 노력하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr