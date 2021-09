[아시아경제 이선애 기자] 우원개발 우원개발 046940 | 코스닥 증권정보 현재가 6,110 전일대비 140 등락률 +2.35% 거래량 92,202 전일가 5,970 2021.09.30 13:59 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일우원개발, 포스코건설과 649억원 계약 체결… 매출비 22.36% close 은 한화건설로부터 184억원 규모의 동탄~인덕원 복선전철 제9공구 건설공사(T/K)중 터널1공구 공사 계약을 수주했다고 30일 공시했다. 이는 지난해 우원개발 우원개발 046940 | 코스닥 증권정보 현재가 6,110 전일대비 140 등락률 +2.35% 거래량 92,202 전일가 5,970 2021.09.30 13:59 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일우원개발, 포스코건설과 649억원 계약 체결… 매출비 22.36% close 의 매출액(3163억583만원)의 5.82%에 달하는 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr