인천시, 2023년 유엔기후변화협약 당사국총회 유치 서명운동

올해 말까지 100만인 서명운동 전개

경제효과 1600억, 고용 창출 1000명 기대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 2023년에 열리는 제28차 유엔(UN)기후변화협약 당사국총회(COP28) 유치에 본격 나섰다.

시는 지난 5월 'COP28 유치 추진단' 발족에 이어 올해 12월 말까지 COP28 인천 유치 100만인 서명운동을 펼친다고 30일 밝혔다.

전 국민을 대상으로 진행되는 서명운동은 지난 달 23일부터 온·오프라인에서 동시 진행되고 있다. 온라인 서명운동은 인천시 홈페이지나 스마트폰을 이용한 QR코드 인식 방법으로 참여할 수 있으며, 오프라인은 시청과 군·구청, 주민센터 등에 비치된 서명부를 이용하면 된다.

시는 100만인 서명운동이 끝나면 COP28 개최도시 공모가 시작될 때 서명결과를 환경부에 전달할 예정이다.

유엔 기후변화협약 당사국 총회는 UN기후변화협약(UNFCCC) 197개 당사국이 1995년부터 매년 연말 지구온난화 방지 등 환경분야 의제를 논의하기 위해 모인 국제회의다.

대륙별로 돌아가면서 개최되는데, 지난해 영국에서 열릴 예정이었던 총회가 코로나19로 인해 올해로 연기되면서 전체 일정이 미뤄져 아시아·태평양권 총회는 2023년 11월 2주간 열린다.

197개 당사국 정부대표, 국제기구, 시민단체, 산업계 등 2만~3만여명이 참석하게 될 COP28를 유치할 경우 총 1600억원의 경제효과와 1000여명 고용 창출효과를 거둘 것으로 전망된다.

인천시는 '48차 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 총회(2018년)'와 '2019 UN기후변화협약 적응주간'을 개최한 바 있으며, 올해 12월에도 '2021 UN기후변화협약 적응주간' 개최를 추진하는 등 UN기후변화협약 이행에 적극 동참하고 있다.

특히 기후변화에 적극적으로 대응하고자 지난해 탈석탄 국제동맹에 가입하고 탈석탄 금고 선언 등을 추진했다. 아울러 탄소중립 실현을 위한 친환경에너지 공급 확대 등으로 2020년 공공부문 온실가스 목표관리제 평가결과 전국 243개 지자체 중 1위의 성과를 거두기도 했다.

인천시 관계자는 "COP28 인천 유치가 성사될 경우 지역경제 활성화는 물론 기후변화 선도도시로서의 위상과 브랜드 가치를 높일 수 있는 기회가 될 것"이라며 "서명운동과 함께 인천이 COP28를 개최하는데 최적의 도시임을 부각하는 다양한 전략을 발굴해 COP28 유치에 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

