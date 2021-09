갤러리아百, 프리즘 마스터피스 전시회…“총 100억원 상당 42개 상품”

[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 오는 3일까지 명품관에서 ‘프리즘 마스터피스 전시회’를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 전시에서는 명품시계 신제품, 국내 단 한 점뿐인 하이주얼리·워치 등 총 100억원 상당의 42개 상품을 특별 전시한다. 프리즘을 주제로 하이주얼리와 시계를 화이트, 레드, 블루 등 각각의 색상에 따라 전시한다.

화이트존에서는 다이아몬드가 세팅된 주얼리 3점과 다이아몬드가 풀 파베 세팅된 시계 2점을 전시한다. 대표 상품으로는 그라프 페어 쉐이프 다이아몬드 주얼리 세트가 있다. 레드존에서는 약 1.2 캐럿의 루비와 174개가 넘는 다이아몬드가 세팅 된 레드 스트랩의 브레게 마리앙투아네트 당텔 등을 선보인다. 블루존에서는 아제 라임라이트 갈라 워치와 사파이어가 세팅된 선라이트 저니 링 등이 있다.

갤러리아 관계자는 “고객에게 특별한 쇼핑 경험을 선사하기 위해 박물관 콘셉트의 하이주얼리·워치 전시를 기획했다”며 “앞으로도 럭셔리 백화점 위상에 걸맞은 차별화된 행사를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

