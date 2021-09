[세종=아시아경제 손선희 기자] 기획재정부와 경제교육단체협의회는 경제교육에 공헌한 우수 단체 및 개인을 공개 모집한다고 30일 밝혔다.

기재부에 따르면 이번 '경제교육대상' 공모는 이날부터 오는 11월8일까지 진행된다. 경제교육 활성화에 기여한 학교와 교사, 경제교육단체 종사자 등을 선정해 경제부총리상 등 총 25개 상을 수여할 예정이다.

올해로 4회차를 맞은 이번 행사 수상자에게는 개인 최고 100만원, 단체 최고 300만원 등 총 2500만원의 상금이 지급된다. 오는 11월 수상자를 선정해 12월 시상할 계획이다.

관련 내용은 기획재정부 경제배움e, 한국개발연구원(KDI) 경제정보센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr