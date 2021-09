옛 성동구치소 개발 놓고 서울시-송파구 '갈등'

서울시 공공분양 변경 추진에

송파구 "원안대로 민간분양, 문화체육시설 조성해야"

서울 송파구 가락동의 옛 성동구치소 부지에 공공분양 아파트를 지으려는 서울시의 계획이 송파구와 주민들의 반발에 부딪혔다. / 류태민 기자 right@

[아시아경제 임온유 기자] 서울 송파구 가락동의 옛 성동구치소 부지에 공공분양 아파트를 지으려는 서울시의 계획이 송파구와 주민들의 반발에 부딪혔다. 주민들이 당초 계획대로 민간분양을 진행하고 문화체육시설을 조성해야 한다고 주장하면서다.

30일 부동산 업계에 따르면 서울시는 성동구치소 공동주택 용지에 토지임대부주택, 지분적립형분양주택 등 공공분양을 추진하고 장기전세주택을 공급하는 것을 검토 중이다. 당초 시는 지난 3월 도시건축공동위원회 심의 때만 해도 민간분양아파트를 공급할 예정이었다. 하지만 서울시는 민간 분양을 할 경우 높은 분양가로 주변 집값을 자극할 우려가 있다는 이유로 공공분양으로 전환하는 방안을 검토 중이라는 입장이다.

서울시가 계획 변경을 추진하면서 주민들은 반발하고 있다. 특히 서울시가 공공기여부지에 주민들이 기대했던 문화체육시설 확충 계획 역시 고려하고 있지 않은 것으로 전해지면서 갈등이 격화되는 모습이다.

성동구치소부지개발 비상대책위원회는 최근 ‘원안 개발’을 촉구하는 주민 3968명의 탄원서를 서울시와 송파구청에 제출한 상태다. 비대위 관계자는 "그동안의 주민설명회 내용과 같이 서울시와 주민 사이에 합의된 ‘개발계획 원안’ 유지만 바랄 뿐"이라고 말했다.

박성수 송파구청장 역시 29일 "송파구민들의 의견이 반영된 당초 계획대로 부지 개발을 이행해야 한다"고 촉구했다. 송파구는 서울시의 계획이 오세훈 시장의 공약 중 하나였던 ‘성동구치소 이전 부지 문화복합시설 확충’과도 배치된다는 입장이다.

이에 대해 서울시 관계자는 "주민의 민원과 정책의 필요성을 종합적으로 검토하겠다"고 밝혔다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr