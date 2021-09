신세계까사, 가구·소품 할인 '뉴 스타트 세일'…다음달 31일까지

[아시아경제 김보경 기자] 신세계까사가 사명 변경 후 새로운 출발을 기념하며 풍성한 혜택을 제공하는 '뉴 스타트 세일(New Start Sale)' 특별 행사를 다음달 31일까지 진행한다.

이번 행사는 토탈 홈퍼니싱 기업으로서의 도약을 알리고, 가을 인테리어를 준비하는 고객을 위해 정기세일과 별도로 마련됐다. 다양한 인기 가구와 소품 등 리빙 상품을 특별 할인된 가격에 선보인다.

먼저 이번 행사를 통해 신세계까사의 대표 브랜드인 까사미아 상품을 20% 할인된 가격으로 만날 수 있다. 편리한 모듈 기능과 편안한 착석감으로 베스트셀러에 오른 '캄포 소파' 시리즈(캄포 베이직 제외), 천연 소가죽과 트렌디한 컬러감의 조화가 돋보이는 '로베르 가죽 베드' 등 인기 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

프렌치 모던 스타일의 하이엔드 가구 컬렉션 '라메종'과 해외 디자이너와 협업한 컬렉션 'MK', 해외 프리미엄 가구를 엄선해 선보이는 '까사미아 셀렉트' 컬렉션은 다음달 10일까지 10% 할인을 진행한다.

또한 우스터 1인 리클라이너를 비롯한 까사미아 일부 체어와 티테이블 등은 30%까지 할인하며, 관련 상품 구매 시 추가 할인을 더해 고객 부담을 줄였다. 매트리스 구매 시 베드프레임 50% 할인, 뮤제오 옷장 3개 이상 구매 시 25% 할인 등을 진행한다.

이외에도 최대 신세계 상품권 100만원을 받을 수 있는 룰렛 이벤트와 광고 상품 구매 시 신세계까사가 운영하는 라이프스타일 커머스&커뮤니티 플랫폼 '굳닷컴'에서 사용 가능한 포인트 적립 이벤트를 진행한다.

신세계까사 관계자는 "신세계까사는 신세계 그룹 인수 이후 공격적인 투자를 통한 사업 확장과 더불어 온오프라인 유통망 재정비, 상품 경쟁력 강화 등에 힘써왔다"면서 "고객에게 차별화된 브랜드 상품들을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 혜택을 제공하며 새로워진 신세계까사의 모습을 더 널리 전하겠다"고 전했다.

한편, 신세계까사는 지난 8월 신세계그룹의 대표 라이프스타일 기업으로서의 정체성을 강화하고 그룹 일원으로 결속력을 높이고자 사명을 까사미아에서 신세계까사로 변경했다.

