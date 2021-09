커피베이 배달 매출 1위 매장, 가맹점에 비법 전수

[아시아경제 문혜원 기자] 커피베이는 배달 경쟁력 강화를 위해 ‘배달 매출 증진 노하우’를 주제로 전국 커피베이 가맹점주 대상 라이브 강의를 진행했다고 30일 밝혔다.

강의는 전국 배달 매출 1위를 기록하고 있는 커피베이 강동암사역점 정은지 점주의 라이브 방송으로 진행됐다. 정씨는 매출 증진 노하우와 배달 운영 전략 등을 전하고, 강의 후에는 질의응답 시간을 가져 방송에 참석한 점주들이 평소에 가지고 있던 궁금증에 답했다.

강의에 참석한 점주들은 “추상적인 조언이 아닌 실제 경험에서 우러나온 전략들이라 많이 공감됐고, 와닿았다”, “바로 매장 운영에 적용할 수 있을 것 같다”, “배달 서비스를 진행하면서 궁금했던 점이 싹 씻겨 내려가는 시간이었다” 등의 긍정적인 반응을 보였다.

이번 강의는 코로나19 상황에 맞게 라이브 스트리밍을 통해 비대면으로 진행됐다.

