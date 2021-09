경찰, 38명 규모 '화천대유' 전담수사팀 구성…수사 속도

천화동인 1호 대표 조만간 소환할듯

[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 경기남부경찰청에 전담수사팀을 편성하고 본격적인 수사에 착수했다.

경기남부청은 화천대유자산관리(화천대유) 관련 고발사건 등을 수사하기 위한 전담수사팀을 꾸렸다고 29일 밝혔다. 전담수사팀은 반부패경제범죄수사대장(고석길 총경)을 팀장으로 반부패수사대 27명, 서울경찰청 11명 등 수사인력 38명으로 꾸려졌다.

앞서 경찰청 국가수사본부는 시민단체들이 고발한 대장동 개발 특혜의혹, 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억원 수수 의혹을 비롯해 화천대유의 수상한 자금 흐름에 대한 입건 전 조사(내사) 사건까지 모두 경기남부청으로 배당했다. 국수본은 "고발내용의 주요 행위가 이뤄진 장소, 법인 및 주요 관계자의 주소지가 있는 경기남부청으로 배당했다"고 설명했다.

사건을 배당받은 지 하루 만에 전담수사팀을 구성한 경기남부청은 수사에 속도를 낼 방침이다. 먼저 화천대유 최대 주주인 김만배씨와 이성문 화천대유 대표 간 자금 흐름에 대해 입건 전 조사를 벌인 서울 용산경찰서로부터 관련 자료 일체를 넘겨받았다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 4월 화천대유의 수상한 자금 흐름을 포착해 경찰청에 통보했고, 용산서는 최근 김씨를 참고인 신분으로 조사하는 등 입건 전 조사를 벌여왔다. 이번 전담수사팀에도 수사 연속성을 위해 용산서 지능팀 수사관 7명이 배치됐다.

아울러 수사팀은 이날 오후 고발인 자격으로 서민민생대책위원회 관계자를 불러 조사하는 한편, 이번 사건의 주요 관계자로 꼽히는 이한성 천화동인 1호 대표도 조만간 불러 조사할 방침이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr