고민정 "화천대유 임직원 평균 월급 1804만원…곽상도 아들 월급의 4.7배"

[아시아경제 나예은 기자] 더불어민주당 고민정 의원이 대장동 부동산 개발 시행사 '화천대유'의 지난해 임직원 평균 월급이 1804만원에 달한다고 주장했다.

29일 국회 보건복지위원회 소속 고 의원은 국민건강보험공단에서 받은 '화천대유 건강보건료 납부액 및 가입자 수' 자료를 분석한 결과 화천대유 직원 1인당 평균 월 급여는 최근 5년간 3.6배가량 증가했다고 밝혔다.

해당 자료에 따르면 화천대유의 1인당 평균 월급은 연도 별 세전 기준으로 ▲2015년 499만원 ▲2016년 532만원 ▲2017년 591만원 ▲2018년 809만원 ▲2019년 1346만원 ▲2020년 1804만원이었다.

이는 화천대유 건강보건료 납부액을 직원 수(가입자 수)로 나눠서 계산한 것으로, 직급 등을 고려하지 않은 상태에서 'N분의 1'을 한 추정치다.

고 의원 측은 "이는 화천대유에서 퇴직금 50억원을 수령해 논란이 됐던 곽상도 의원 아들이 공개한 세전 월급 383만원보다 4.7배에 달하는 금액"이라고 강조했다.

또 "회사 수익과 직급에 따라 월급이 다르기는 하겠지만 이를 감안하더라도 전문직 부럽지 않은 급여를 받는 화천대유에 국민적 의구심이 쏟아지는 건 당연하다"며 "곽 의원 아들이 실제 수령한 급여 규모도 철저히 밝혀야 한다"고 목소리를 높였다.

한편 곽 의원의 아들 곽씨는 지난 2015년 6월 화천대유에 입사해 2018년 2월까지 매달 233만원을 받았고, 2018년 3월∼9월까지 333만원, 이후 올해 1월까지 383만원을 받았다고 공개했다.

