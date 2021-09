2022완도국제해조류박람회 취소 결정…국민 건강과 지역 안정 최우선

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 군과 전라남도가 공동 주최하는 2022완도국제해조류박람회를 코로나19 팬데믹 장기화로 인해 불가피하게 취소하게 됐다고 29일 밝혔다.

완도국제해조류박람회는 지난 2014년, 2017년에 이어 3회 연속 국제 행사 승인을 받아 ‘치유의 바다, 바닷말이 여는 희망의 미래’라는 주제로 지난 4월 개최하려 했으나 코로나19 사태로 1년 연기해 내년 4월 15일부터 5월 8일까지 개최할 예정이었다.

하지만 세계적으로 코로나19 확산세가 잦아들지 않은 상황에서 도쿄 올림픽 개최 이후 코로나19 확진자가 급증했고, 국내외 행사들이 줄줄이 취소되는 등 불특정 다수가 모이는 박람회 개최에 대한 우려가 큰 상황이다.

이에 (재)완도해조류박람회 조직위원회에서는 박람회 개최 여부에 대해 감염병, 방역 등 전문가 조언과 군민, 향우 등 폭넓은 의견을 수렴 후 지난 15일 열린 제8차 이사회에서 국민 안전과 지역사회 안정을 위해 2022완도국제해조류박람회를 취소하기로 했다.

신우철 (재)완도해조류박람회 조직위원장은 “지금까지 준비해 온 박람회를 취소하게 돼 아쉬움이 크지만 지금 무엇보다 중요한 건 국민의 안전이기에 심사숙고해 내린 결정이다”면서 “박람회는 취소하나 해조류 산업 발전과 소비 촉진으로 지역 경제 활성화를 도모하고자 온·오프 하이브리드 수출상담회 개최, 라이브 커머스 등의 대체 행사를 준비할 계획이다”고 밝혔다.

