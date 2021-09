[아시아경제 황준호 기자] 큐라클 큐라클 365270 | 코스닥 증권정보 현재가 34,300 전일대비 1,900 등락률 -5.25% 거래량 611,585 전일가 36,200 2021.09.29 15:19 장중(20분지연) 관련기사 “백신여권 국내 기술 인정”...전환점을 맞을 역대급 수혜주는?대란속 반도체 공급 발표...역대급이라는 이 종목은?워렌버핏도 투자했다! 내일 바로 터질 “ㅇㅇㅇ” 선착순 공개! close 은 당뇨병성 신증 치료제 CU01-1001의 식품의약품안전처 3상 임상시험계획(IND)을 신청했다고 29일 공시했다.

회사측은 이번 임상에 대해 "알부민뇨가 나타나는 제2형 당뇨병성 신증 (Diabetic Nephropathy) 환자를 대상으로 24주간 CU01-1001을 투여해 후유효성 및 안전성을 평가하기 위한 다기관, 무작위배정, 이중눈가림, 위약 대조, 평행설계, 제 3상 임상시험 (Part 1) 및 장기 공개 확장 연구"라고 설명했다.

이어 "임상시험 약물이 의약품으로 최종 허가받을 확률은 통계적으로 약 10% 수준으로 알려져 있다"며 "투자자는 수시공시 및 사업보고서 등을 통해 공시된 투자 위험을 종합적으로 고려하여 신중히 투자하시기 바란다"고 당부했다.

