제노코는 한화시스템과 33억3910만원 규모의 구축함(KDDX) 전투체계 다기능위상배열레이다 시제 광전변환기 외에 관한 공급계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 9.8%에 해당하며 계약기간은 지난 28일부터 오는 2030년 12월 말까지다.

