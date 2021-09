이인영 장관 "北 제재 문제 풀어내려면 비핵화 협상 진전돼야"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관이 대북제재 문제를 풀어내기 위해서는 비핵화 협상이 진전돼야 한다고 밝혔다.

이 장관은 29일 유럽 순방을 위해 출국하기 직전 취재진과 만나 "한반도 비핵화 문제, 평화 구조를 정착시키는 문제, 남북 교류와 협력을 복원하고 발전시키는 문제를 같이 풀어나가야 한다"며 이같이 밝혔다.

남북 교류와 협력을 위해서는 대북 제재가 풀려야 하고, 동시에 비핵화 논의도 진행되어야 한다는 것.

이 장관은 "이 세 가지 과정을 동시적으로, 또 단계적으로 상응하는 조치를 취해 나가면서 풀어나가는 그런 해법들을 우리가 찾아야 한다"며 "예를 들면 경제협력을 하기 위해서 제재 문제들을 우리가 풀어내려면 비핵화 협상이 진전돼야 하고, 비핵화 협상이 진전되는 것과 병행해서 평화구조의 문제과 관련해 이야기들이 오고 갈 수 있어야 한다"고 설명했다.

이를 위해서는 대화 재개가 급선무라고 강조했다. 이 장관은 "남과 북이, 북과 미가, 또 남북미가, 또 필요하다면 관련국들이 만나서 이런 문제들에 대해서 허심탄회하게 이야기하고, 서로 해법을 찾아 나가는 그런 지혜를 발휘해 나가야 한다"며 "그런 측면에서 진전을 위한 대화, 이런 것들은 지금 시점에서 시작해야 한다"고 말했다.

북에서 극초음속 미사일을 발사한 것과 관련해서는 "한반도의 군사적 행위들이 잦아지면서 긴장이 고조되는 것 보다는 한반도 평화를 위한 대화와 협력의 마당들이 많이 만들어지면서 남북 관계나 북미관계 발전, 개선이 일어나는 것이 바람직하다"며 "그런 것을 위해서 일관된 노력들을 해가겠다"고 밝혔다.

이 장관은 독일통일 31주년 기념행사 참석과 주요 유럽국가와의 협력 증진을 위해 오는 29일부터 내달 4일까지 벨기에, 스웨덴, 독일을 방문한다. 이 장관은 "제가 만나는 나라의 관계자들과 남북관계, 북미관계 개선, 또 남북미 관계의 발전을 위해서 필요한 협조를 구하고 역할도 주문할 것"이라고 밝혔다.

