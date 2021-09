국가지원사업 하면 ‘최고’는 싹쓸이 … 경남정보대, 재정지원사업 평가 ‘최우수’ 또 획득

전문대 혁신지원사업 1유형·3유형, LINC+ 육성사업

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대학교가 교육부와 한국연구재단이 지원하는 ‘2021년 전문대학 혁신지원사업(1유형, 3유형)’ 성과평가에서 모두 최우수 등급인 ‘A등급’을 획득했다.

종합평가에서 경남정보대는 ▲대학 중장기 발전계획의 우수성 ▲재정 투자 및 집행 타당성 ▲코로나19 방역체계 강화 ▲지역사회를 위한 창의융합포럼 개최 등에서 높은 평가를 받았다.

경남정보대는 최우수 등급 획득으로 인센티브 추가예산을 지원받게 됐다. 대학 측은 교육시설과 교육과정 혁신, 평생직업교육 프로그램에 대한 투자를 더 확대한다는 계획이다.

또 경남정보대는 지난 5월 ‘사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+)육성사업’ 연차 평가에서도 ‘매우 우수’ 사업단으로 선정됐다.

수행 중인 국가지원사업에 모두 최상위 평가를 받아 사업수행 능력과 대학 역량을 인정받았다는 평가이다.

경남정보대 추만석 총장은 “전문대학 혁신지원사업(1유형, 3유형) 모두 최우수 등급인 A등급을 획득한 것은 대학기본역량진단평가 ‘일반재정지원사업’ 선정과 함께 대학의 경쟁력을 전국적으로 인정받은 것”이라고 설명했다.

추 총장은 “부·울·경 지역 최고의 전문대학으로 학생을 인성과 실력을 겸비한 전문기술인으로 양성하는 데 온 힘을 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr