검·경, 대장동 전방위 압박… 의혹 인물 줄줄이 소환된다(종합)

檢, '대장동 전담수사팀' 구성… 동시다발 압수수색·출국금지·소환조사 본격화

[아시아경제 배경환·정동훈 기자]경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 화천대유 관련자들의 사무실과 주거지 등 동시다발 압수수색에 나섰다. 대장동 개발 의혹 강제수사에 착수한 것으로 사건 핵심 관계자에 대한 출국금치 조치에 이어 소환조사까지 시작했다. 기존 수사팀에 2배에 달하는 인력 충원도 마무리했다. 대장동 전담수사팀이 꾸려진 것으로 경찰 역시 사건 본류를 중심으로 관계자를 줄줄이 불러 사실관계 등을 확인하기로 했다.

29일 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장 유경필)는 이날 오전부터 경기 성남시 소재 화천대유 사무실을 비롯해 핵심 인물인 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사의 서울 강남 사무실, 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 근무하던 사무실 등에 대한 압수수색을 진행 중이다. 압수수색 대상에는 화천대유 최대주주 김만배씨와 유 전 본부장의 주거지를 비롯해 천화동인 2~7호 실소유주들의 주거지 등도 포함된 것으로 알려졌다.

'대장동 개발 의혹 관련 전담수사팀'도 꾸렸다. 서울중앙지검은 김태훈 4차장검사 지휘하에 경제범죄형사부 검사 전원(부장 유경필·검사 8명), 공공수사제2부 검사 3명(부장 김경근·검사 2명), 반부패강력수사협력부 검사 1명, 파견 검사 3명과 대검찰청 회계분석수사관 등으로 전담수사팀을 구성해 직접 수사에 착수한다고 밝혔다.

전날 박범계 법무부 장관이 특별수사팀을 구성하겠다는 김오수 검찰총장의 요청을 승인한데 따른 것으로 박 장관은 "특별수사본부라기보다는 (서울중앙지검) 공공수사2부와 경제범죄형사부에 배당돼있는 것을 합친 것"이라며 "특별하고 신속하게 진상규명하겠다는 총장의 의지가 있어 바로 승인했다"고 설명했다.

본지 확인 결과 수사팀은 대장동 개발사업 시행사 성남의뜰의 지분 1% 가진 화천대유와 6%를 가진 천화동인 1~7호 인물을 중심으로 수사 대상 및 일정을 조율 중인 것으로 확인됐다. 수사팀 관계자는 "사건에 연루된 인물이 방대하고 이미 고발된 사건과의 연계성 등을 감안하면 사실상 개발 전후 과정을 모두 살피는 과정이 될 것"이라고 언급했다.

선제적으로는 2015년부터 2018년까지 성남도시개발공사 사장 직무대행으로 대장동 개발사업 전반을 지휘한 유 전 성남도시개발공사 기획본부장 등 여러 명을 출국금지 조치했다. 수사팀은 조만간 유 전 본부장 등을 불러 성남의뜰 컨소시엄 선정 과정과 성남도시개발공사와 민간사업자간 수익 배당구조 설계 배경을 확인할 방침이다.

천화동인 4호 실소유주인 남 변호사와 함께 대장동 개발을 설계한 핵심 인물로 알려진 천화동인 5호 실소유주 정영학 회계사는 이미 참고인 조사를 마쳤다. 정 회계사는 남 변호사와 함께 과거 한국토지주택공사(LH)가 대장동 공영개발을 추진하던 2009년말 민영개발을 목표로 주변 토지를 사들이고 토지 소유주들을 설득한 것으로 확인됐다. 수사팀은 정 회계사를 조사하는 과정에서 유 전 본부장과의 통화 내용이 담긴 녹취 파일 등도 확보한 것으로 전해졌다.

이날 오전 경기도 성남의 화천대유 사무실과 관계사 천화동인 사무실 등에 대해 압수수색에 나선 수사팀은 남 변호사에 대한 직접 수사도 진행할 것으로 보인다. 남 변호사는 이달 초 대장동 언론 보도가 이어지자 MBC 기자였던 아내와 자녀가 먼저 나가 있던 미국으로 출국한 것으로 알려졌다. 남 변호사가 소유한 천화동인4호는 대장동 개발에서 불과 8721만원을 투자해 1007억원 수익을 올렸다.

특히 남 변호사는 10여년 전부터 대장동 개발사업에서 정·관계를 상대로 불법 로비를 벌였다는 협의로 구속 기소돼 재판을 받기도 했다. 남 변호사는 대장동 개발 외에도 자산이 소유·운영하는 회사를 통해 곳곳에서 부동산 투자 작업을 이어왔던 것으로 확인됐다.

화천대유의 로비 여부 역시 수사팀이 우선 순위에 놓고 있는 사안이다. 화천대유의 대주주인 언론인 출신 김만배씨는 화천대유에 법조계 유력 인사들을 고문·자문으로 위촉했다. 이에 고액의 고문료를 받은 것으로 알려진 권순일 전 대법관, 박영수 전 특별검사, 최서원(개명 전 최순실)씨 변호인인 이경재 변호사 등도 수사 대상이 될 가능성이 높다. 수사팀은 곽상도 의원의 아들이 화천대유에 6년간 근무한 뒤 퇴직하면서 퇴직금 등 명목으로 받은 50억원에 대해서도 조사할 것으로 알려졌다.

5개월간 화천대유의 자금 흐름에 대해 입건 전 조사를 진행한 경찰도 정식 수사로 전환했다. 전날 경찰청 국가수사본부는 서민민생대책위원회(서민대책위)가 지난 26일 이재명 경기도지사와 성남도시개발공사 및 화천대유 관계자, 무소속 곽상도 국회의원 아들 등을 뇌물수수·횡령 등 혐의로 고발한 사건 2건을 경기남부청에 배당해 수사하도록 했다. 국수본은 수사의 연속성을 유지하기 위해 용산서 지능팀 수사관 7명과 서울경찰청 범죄수익추적팀 4명 등을 경기남부청에 지원하기로 했다.

화천대유 대주주·대표의 배임·횡령 의혹 사건도 서울 용산경찰서에서 경기남부청으로 이송됐다. 용산서는 지난 4월 금융정보분석원(FIU) 자료를 넘겨받아 화천대유 법인과 관계자들 간 자금거래를 들여다봤다.

이성문 화천대유 대표와 최대주주 김만배씨는 거액의 회사돈을 빌려 쓴 경위 등에 대해 참고인 자격으로 용산서에 한 차례씩 출석해 조사받았다. 현재는 FIU와 관련한 또 다른 조사 대상자인 이한성 천화동인 1호 대표에 대한 소환 일정을 조율하고 있는 것으로 확인됐다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr