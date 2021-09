하나금융, 美 티시먼 스파이어와 ESG 기반 공동투자 업무협약

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 미국 최대 부동산투자회사 중 하나인 티시먼 스파이어와 ESG(환경·사회·지배구조)에 기반한 글로벌 부동산 공동투자 추진을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

코로나19로 인해 비대면으로 28일 개최된 업무협약식에는 이종승 하나금융그룹 글로벌총괄 부사장과 신명철 하나금융투자 인프라금융본부 본부장, 롭 스파이어 티시먼 스파이어 최고경영자(CEO) 등이 참석했다.

이번 업무협약을 통해 하나금융그룹과 티시먼 스파이어는 미국, 유럽, 아시아 등 글로벌 부동산 시장에서 다양한 우량 투자기회를 함께 발굴해 나갈 예정으로, 향후 2년 동안 최대 5억 달러의 자본투자를 공동으로 추진하기로 합의했다.

특히 양사는 최근 가장 중요한 화두로 대두되고 있는 ESG 혁신 관련 요소를 투자결정 과정에 중점적으로 반영한다. 특히 투자대상 부동산의 에너지 효율, 자원 소모량 저감 등 다양한 ESG 관련 요소를 종합적으로 검토해 투자여부를 결정할 예정이다.

또한 코로나19 장기화에 따라 수요가 큰 폭으로 증가하고 있는 생명과학 연구시설과, 의료기기 및 약품의 대량 생산이 가능한 바이오 제조 시설에 대한 투자도 적극 검토한다.

이종승 하나금융그룹 글로벌총괄 부사장은 업무협약식에서 “티시먼 스파이어는 각국 국부펀드 및 연기금들과 부동산 프로젝트를 함께 진행한 전문성을 갖춘 기업으로, 하나금융그룹은 티시먼 스파이어의 글로벌 ESG 투자 노하우를 축적함으로써 사회 구성원 모두의 행복을 추구하는 그룹 ESG 비전의 달성을 위해 노력하겠다” 고 밝혔다.

