GTX·3호선 호재…'운정신도시 푸르지오 파르세나' 10월 분양

전용면적 59~84㎡ 총 1745가구

2022년 8월 입주 후분양 아파트

대우건설은 10월 경기도 파주시 다율동 23-1번지 일원(파주 운정 3지구 A-13블록)에 '운정신도시 푸르지오 파르세나'를 분양할 예정이라고 28일 밝혔다.

후분양 단지로 조성돼 빠르게 입주할 수 있는 장점이 있다. 실물에 가까운 골조를 사전에 직접 확인할 수 있으며, 분양가상한제를 적용받아 주변 시세보다 저렴한 편이다.

지하 2층~지상 25층, 20개동, 전용면적 59~84㎡ 총 1745가구로 구성된다. 전용면적별 가구수는 ▲59㎡A 563가구 ▲59㎡B 139가구 ▲59㎡C 201가구 ▲59㎡D 87가구 ▲84㎡A 185가구 ▲84㎡B 207가구 ▲84㎡C 166가구 ▲84㎡D 197가구다.

가구 평면은 4Bay 판상형 구조(일부 가구 제외)가 적용돼 통풍 및 환기에 유리하다. 전 주택형에 팬트리와 안방 드레스룸이 적용돼 넉넉한 수납공간을 갖췄다. 또한 단지 전체가 남향 위주로 배치돼 조망과 채광을 극대화했으며, 동간 거리도 최대한 확보해 사생활 보호에 신경을 썼다.

단지는 자유로, 제2자유로, 서울문산고속도로 등으로의 진입이 용이해 서울을 비롯한 수도권 지역으로 이동이 편리하다. 또 경의중앙선 운정역과 여의도, 강남을 연결하는 광역버스망이 인근에 위치해 서울 접근성도 우수하다.

주변으로 다양한 교통망 개통이 예정돼 있다. 우선, 단지 주변에 수도권광역급행철도(GTX) A노선이 지날 예정으로 서울 접근성이 더욱 개선될 전망이다. GTX-A는 경기 파주 운정~서울역~삼성~동탄 간 약 79.9km를 연결하는 노선으로, 2023년 개통을 목표로 현재 공사 중이다. 이 노선이 개통되면 파주 운정에서 서울역까지 20분대 이동이 가능해질 것으로 보인다. 지하철 3호선 연장선 사업도 계획돼 있다.

단지가 들어서는 운정신도시는 입주 10년 차에 접어든 2기 신도시로 교육, 편의, 여가 등 기반 시설이 조성돼 있다. 반경 1km 내에 홈플러스 파주운정점, 롯데시네마 파주운정점, CGV 파주신산내점(예정) 등 편의시설이 위치해 있으며, 의료시설 부지에 있는 병원 이용도 수월하다.

롯데프리미엄아울렛 파주점, 파주프리미엄아울렛, 파주출판단지, 헤이리예술마을 등 쇼핑·여가시설도 가깝다.

도보권에 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 부지가 예정되어 있으며 산들초, 산들중, 지산고, 운정고, 교하고 등 학교가 가깝다. 아울러 고인돌 산림욕장, 도래공원, 운정호수공원 등이 가까워 여가 시간을 보낼 수 있다.

운정신도시 푸르지오 파르세나 견본주택은 경기도 파주시 와동동 일대에 마련될 예정이다.

