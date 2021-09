한국도자재단 '조선선비들이 사랑한 청화백자 문방구' 교육 참가자 모집

[아시아경제(광주)=이영규 기자] 한국도자재단이 다음 달 7일까지 '조선선비들이 사랑한 청화백자 문방구' 교육 프로그램 참여자를 모집한다.

이번 프로그램은 다음 달 1일부터 11월28일까지 열리는 경기도자박물관 특별전 '코발트 블루: 조선후기 문방(文房)풍경'과 연계돼 비대면 교육으로 진행된다.

온라인 전시와 영상 교육 관람 후 코발트 안료를 이용해 도자 문방구 체험키트에 생각과 느낌을 표현해 작품을 완성하는 방식이다.

초ㆍ중ㆍ고 취학 학생 포함 가족이면 누구나 신청할 수 있다. 신청 인원은 팀당 최대 2명이다. 선착순으로 200가족(총 400명)을 모집하며 참가비는 무료다.

2인 기준 6만원 상당의 교육 체험키트도 무료로 제공된다.

교육은 다음 달 12일부터 11월12일까지 한 달 간 네이버밴드를 통해 진행된다. 만들어진 작품 사진은 경기도자박물관 사회관계망서비스(인스타그램)를 통해 온라인 전시된다.

신청은 한국도자재단 누리집에서 온라인 네이버 폼 신청서를 작성해 제출하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr