공차코리아, 29일 SKT ‘T Day’ 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 공차코리아는 SKT T멤버십과 함께 ‘공차 T Day’ 프로모션을 실시한다고 28일 밝혔다.

29일 하루 동안 진행되는 프로모션은 SKT T멤버십 가입자 모두에게 베스트 콤비네이션 메뉴 6종 가운데 1잔을 구매하면 같은 음료 1잔을 무료로 제공한다.

베스트 콤비네이션 메뉴는 블랙 밀크티+펄, 타로 밀크티+펄, 제주 그린 밀크티+펄, 우롱티+밀크폼, 패션후르츠 히비스커스+코코넛, 망고 요구르트+화이트펄이다. 라지(L) 사이즈로 이용 가능하다.

프로모션 참여 방법은 T멤버십 애플리케이션(앱)의 T Day 안내 페이지에서 ‘매직 바코드’를 활성화한 뒤 매장에 제시하면 된다. T멤버십 카드당 1회만 이용 가능하며 배달 앱, 키오스크 주문 시에는 혜택 적용이 되지 않는다. ‘매직 바코드’를 제외한 T멤버십 위젯, 추천 화면 바코드, 하프 바코드, SK pay 등의 기본 바코드를 제시할 경우에는 기본 할인율(T멤버십 상시 할인)만 적용된다.

