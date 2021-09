[아시아경제 조현의 기자] 뉴욕 유가는 공급 부족 우려에 3년 만에 최고치를 기록했다.

27일(미 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.47달러(1.99%) 오른 배럴당 75.45달러에 거래를 마쳤다. 2018년 10월 3일 이후 가장 높은 가격이다.

브렌트유도 이날 런던 국제선물거래소(ICE)에서 전거래일 대비 1.48달러(1.9%) 오른 배럴당 78.71달러에 거래됐다. 장중 한때 배럴당 80달러에 육박한 79.52달러까지 올랐다.

골드만삭스는 브렌트유의 연말 전망치를 기존 80달러에서 90달러로 상향 조정했다. 골드만삭스는 "허리케인 아이다의 여파로 공급이 타격을 입은 데다 아시아 지역의 수요가 살아나면서 유가가 오름세를 보일 것"이라고 내다봤다.

