한국미즈노 프로 시리즈 아이언 "사전 예약하면 캐디백 공짜"

"프리미엄 캐디백이 공짜."

한국미즈노가 ‘미즈노 프로(Mizuno Pro)’ 시리즈 아이언 3종 사전 예약 구매 이벤트를 펼친다. 다음달 15일 공식 출시를 앞두고 롯데렌탈의 라이프스타일 렌탈 플랫폼 묘미(MYOMEE) 사이트를 통해 10월8일까지 선착순 200명 한정이다. 월 최저 3만9500원(36개월 기준)으로 구매 가능하다. 품질 보증기간 2년과 월 최대 2만원 제휴카드 할인 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

‘MP 시리즈 아이언’의 뒤를 이어 새롭게 선보이는 신제품이다. 미즈노 프로 221, 223, 225 등이다. ‘그레인플로우 포지드(GFF)’ 단조 제조 공법과 순도 높은 연철 소재, 투어 선수들의 의견을 반영한 조작성 높은 헤드, 구리 층을 삽입한 4레이어드 등으로 최상의 타구감을 느낄 수 있다. 특유의 클래식한 머슬백 디자인에 차별화된 헤드 소재와 설계로 다양한 스윙 타입을 커버한다.