2025년 서울 도심에 '하늘 나는 택시' UAM 전용길 열린다

한국형 도심항공교통(K-UAM) 운용개념서 발간

2025년 서울 도심에 하늘을 나는 택시인 '도심항공교통(UAM)' 전용 하늘길이 열린다.

국토교통부는 UAM 상용화 서비스 운용전략과 시나리오를 담은 '한국형 도심항공교통(K-UAM) 운용개념서 1.0'을 공식 발간했다고 28일 밝혔다.

운용개념서는 K-UAM 상용화에 대한 단계별 운용전략, 이해관계자의 역할과 책임, 정상 및 비정상상황에서의 운용시나리오 등 상용화를 위해 준비해야 할 사항을 담고 있다.

도심항공교통 전용 하늘길인 UAM 회랑 등 3차원 도심교통체계 운용 구상의 밑그림도 제시한다.

운용개념서에 따르면 K-UAM 상용운용은 초기(2025~2029년), 성장기(2030~2034년), 성숙기(2035년 이후)로 3단계 발전전략을 가진다.

UAM은 전통적인 항공산업과 달리 활주로 없이 도심의 교통 요지에 위치한 버티포트(UAM 이착륙장)를 환승센터, 터미널 또는 버스정류장처럼 활용해서 비행한다.

전기모터, 분산추진 등 친환경 저소음 기술의 발달로 도심 저고도 공역(300~600m)을 운항하게 된다. UAM과 운항 경로가 겹치는 헬기는 고도 300m 이하에서 비행한다.

K-UAM 단계별 발전 내용을 살펴보면 초기에는 기장이 기내에 탑승해 조종하며 성장기에는 원격조종, 성숙기에는 자율조종을 각각 도입한다.

교통관리 자동화 수준도 초기에 '자동화 도입', 성장기에 '자동화 주도 및 인적 감시' 성숙기에 '완전자동화 주도' 순으로 높인다.

국토부는 "이번 운용개념서는 국가 차원의 UAM 서비스 청사진으로, 향후 이해관계자 등 산업생태계 안팎에서 상용화 준비와 관련한 논의가 본격적으로 진행되는 시작점이 될 것으로 보인다"고 설명했다.

국토부는 오는 11월 UAM 비행시연을 통해 운용시나리오를 직접 실증할 계획이다. 지난해 11월11일 서울 여의도에서 열린 제1회 비행시연에 이은 두번째 행사다.

이번 행사에서는 2025년 상용화 노선으로 주목받는 수도권 공항셔틀 서비스(김포·인천공항~서울도심)를 국민들에게 미리 선보이면서, 운용개념서에서 제시한 UAM 운용시나리오를 검증할 예정이다.

운용개념서는 국토부 제2차관이 위원장을 맡고 있는 'UAM 팀코리아' 심의를 거쳐 확정됐다. 팀코리아는 지난해 6월 발족한 민관협의체이며, 국내 도심항공교통의 정책공동체로서 산업생태계를 이끄는 역할을 하고 있다.

황성규 국토부 2차관은 "우리 기업, 학계, 정부, 지자체, 공공기관 등 민관이 다 같이 힘을 모은다면 도심항공교통, 자율주행자동차 등 차세대 첨단 모빌리티를 전세계에서 가장 먼저 도입하고 생활화하는 국가가 될 수도 있을 것"이라며 "UAM을 조기 상용화하도록 힘쓰겠다"고 말했다.

