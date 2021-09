'화천대유 대주주' 김만배, 12시간 경찰 조사…"곽상도 아들 중재해 입어"

[아시아경제 정동훈 기자] 경기 성남시 대장동 지구 개발 사업에서 특혜를 받았다는 의혹을 받고 있는 화천대유자산관리(화천대유)의 최대주주 김만배씨가 12시간 동안 조사를 받은 후 귀가했다.

그는 이날 오후 10시 25분께 서울 용산경찰서에서 조사를 받은 후 "추후 수사에 적극 협조하겠다"며 "의혹 해소에 도움이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

무소속 곽상도 의원(전 국민의힘 의원) 아들이 화천대유에 근무하며 산업재해를 당했지만 근로복지공단에 산재 신청을 하지 않았다는 의혹에 "산재 신청은 안 했는데 중재해를 입었다"며 "그 당시 저희 회사에서 중재해라고 판단했다"고 말했다.

이어 "본인 프라이버시(사생활)이기 때문에 나중에 필요하면 본인이 제출할 것"이라며 "병원 진단서를 갖고 있다"며 "개인 프라이버시라 함부로 공개할 수는 없다"고 답했다.

그는 더불어민주당 대권 주자인 이재명 경기지사와 2014년 언론 인터뷰 이후로 만난 적 있냐는 질문에는 "없다"고 밝혔다. 대장동 개발사업을 구상한 인물로 알려진 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 개인적 인연이 있느냐는 질문에는 즉답을 피했다. 김씨는 준비된 차를 타고 귀가했다.

경찰은 앞서 4월 금융정보분석원(FIU)으로부터 화천대유 자금 흐름 및 계좌 거래 내역을 확인해달라는 요청을 받고 사건을 용산경찰서에 배당했다. 현재 김씨는 화천대유에서 장기대여금 명목으로 473억원을 빌린 이후 갚지 않는 등 배임·횡령 의혹을 받고 있다. 경찰은 김씨에게 자금 사용 목적 등을 캐물을 것으로 보인다.

화천대유는 더불어민주당 유력 대권주자인 이재명 경기지사가 성남시장 때 추진한 대장동 공영개발사업에 참여해 출자금의 1154배에 이르는 배당금을 받아 특혜 의혹이 제기됐다.

경찰은 천화동인 대표 이모씨와도 일정을 조율해 참고인 신분으로 소환 조사할 예정이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr