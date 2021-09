[아시아경제 박지환 기자] 원바이오젠 원바이오젠 307280 | 코스닥 증권정보 현재가 2,755 전일대비 75 등락률 +2.80% 거래량 20,230,224 전일가 2,680 2021.09.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다!원바이오젠, 창상피복재 제품 美 FDA 등록…"수출활로 확대"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일 close 은 공간금속으로부터 26억5000만원 규모의 경북 구미시 공단동 268 CED테크노단지 내 공간금속 토지 및 건물을 양수 결정했다고 27일 공시했다. 양수금액은 지난해 말 자산총액의 13.75%에 해당한다.

회사 측은 양수 목적에 대해 "신제품 사업규모 확대 및 중장기 성장을 위한 공장시설 확보"라고 밝혔다. 사업규모 확대에 따른 제조 및 물류 공간 확대가 기대된다는 설명이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr