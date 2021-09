독일 총선 초박빙 접전…사민당, 16년만에 정권교체하나(종합)

사민당 출구조사서 25.8%로 1위

기민·기사당 연합도 24.1%로 바짝 추격

3개 정당 연립해야 내각수립...연내 못할수도

[아시아경제 이현우 기자] 독일 연방의원 총선거에서 사회민주당(SPD)이 집권 기독민주당(CDU)·기독사회당(CSU) 연합을 근소한 차이로 앞선 것으로 알려졌다. 새 내각을 구성하기 위해서는 적어도 3개 이상의 정당이 연립해야 하는 판세가 펼쳐지면서 ‘포스트 메르켈’ 내각은 한치 앞도 알 수 없는 상황에 빠졌다. 특히 사민당과 기민·기사당 연합이 모두 연정 구성에 나서겠다고 밝히면서 연내 내각 구성이 어려울 것이란 우려도 나오고 있다.

26일(현지시간) 독일 공영방송 ZDF는 이날 오후 6시 총선 출구조사 결과를 발표했다. 이에 따르면 사민당이 득표율 25.8%로 1위를 차지했고 기민·기사당 연합은 24.1%로 2위를 기록해 초박빙 접전인 것으로 나타났다. 이어 녹색당이 14.6%, 자유민주당(FDP)이 11.5%, 극우정당인 독일을 위한 대안(Afd)이 10.4%를 기록하는 등 주요 정당 중 어느 한 곳도 단독정부를 구성할 과반의석을 확보하지 못했다.

연초만 해도 기민·기사당 연합의 지지율이 37%에 달해 정권 교체는 어려울 것으로 예상됐지만 코로나19 방역조치 장기화에 대한 반감과 함께 지난 7월 독일 라인강 지역 홍수 등 재해에 대한 대처 미흡에 따른 지지율 추락으로 최악의 선거결과를 기록했다는 평가를 받고 있다.

반대로 올봄 13%까지 떨어졌던 사민당의 지지율은 반년 만에 2배 가까이 급등했다. 올라프 숄츠 사민당 총리 후보는 이날 출구조사 발표 후 기자회견에서 "선거 결과에 대해 매우 기쁘게 생각한다"면서 "시민들은 16년만에 정권교체가 이뤄지길 원하고 있고 차기 총리가 숄츠라는 이름을 가지길 원한다"고 강조했다.

그러나 사민당이 최종적으로 승리를 거둔다해도 단독정권 수립이 불가능해지면서 독일 정계는 한치 앞도 알 수 없는 상황에 놓였다. 1953년 이후 처음으로 3개 정당 세력이 연립해야만 새 내각을 출범할 수 있게 돼 내각 구성에 난항이 예상되고 있다.

독일의 총선은 1인2표제로 구성돼있으며 정당 지지율 투표를 통해 먼저 각 정당별 의석 총원을 결정하고, 별도로 지역구 선거를 통해 지역별 인물투표도 진행하는 연동형 비례대표제다. 이에따라 법에 따른 하원의원 정족수인 598석 중 지역구에서 절반인 299명이 선출되고, 나머지 절반은 비례대표로 선출된다.

그러나 특정 정당이 정당 지지율 투표를 통해 배분받은 의석수보다 지역구 당선자가 많아 초과의석이 발생하면 그대로 초과의석이 인정되며, 다른 당들도 특정 정당의 의석이 늘어난만큼 정당 지지율에 맞춰 의석 수가 늘어나는 보정의석이 생기게 된다. 이에따라 매 총선 때마다 독일 국회의원 숫자는 변화가 심했다. 현재 의원 수도 정족수 598석보다 111석이 많은 709석이다. 이런 복잡한 선거제도로 인해 사민당과 기민·기사당 연합 중 누가 포스트 메르켈 내각을 차지할지 알 수 없는 상황에 놓였다.

독일 정계 안팎에서는 벌써부터 연정 구성에 대한 다양한 시나리오들이 나오고 있다. 사민당과 기민·기사당이 연합하는 이른바 대연정 시나리오부터 당별 상징색에 따라 사민당(빨강)과 자민당(노랑), 녹색당(초록) 3당이 연정하는 ‘신호등’ 연정 시나리오, 기민당(검정)과 자민당(노랑), 녹색당(초록)이 연합하는 ‘자메이카’ 연정 시나리오 등 다양한 가능성이 제기되고 있다.

사민당과 기민·기사당 연합은 서로 연정 구성을 주도하겠다는 입장이다. 숄츠 후보는 이날 ZDF 방송에 출연해 "유권자들의 표심은 명확하다"면서 "나는 명백히 연정 구성 임무를 위임받았다"고 밝혔다.

아르민 라셰트 기민·기사당 연합 총리 후보도 ZDF 방송과의 인터뷰에서 "독일에서 총리가 되려면 다양한 원내교섭단체를 한데 모으는데 성공해야한다"며 "항상 가장 득표율이 높은 정당이 총리를 세운 것은 아니다"라고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr