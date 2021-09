조달청, 16개사·44개 제품 ‘품질보증조달물품’ 지정

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 조달기업 16개사에 44개 제품을 ‘2021년 제2차 품질보증조달물품’으로 지정했다고 27일 밝혔다.

조달품질원은 매년 3회에 걸쳐 각 조달기업의 품질관리 능력을 평가해 품질보증조달물품을 지정하고 있다.

평가를 통해 'S', 'A', 'B', '예비‘ 등급을 구분하고 등급별로 납품검사 면제(최대 5년)와 입찰 시 가점 등을 차등 부여해 제품의 품질을 높인다는 취지다.

올해 2차 심사에선 22개사에 53개 제품이 평가를 받았으며 이중 12개사에 34개 제품이 B등급, 5개사에 10개 제품이 예비등급에 포함됐다.

이중 ㈜선진알미늄 등 4개사에 9개 제품은 품질관리 강화 노력을 인정받아 예비등급에서 B등급으로 지정등급이 한 계단 올랐다.

이달 현재 품질보증조달물품은 총 149개사에 487개 제품이 지정됐다. 지정된 물품이 공공기관에 납품되는 연간 거래규모는 1.2조원 이상이 될 것으로 예상된다.

품질보증조달물품의 연도별 공공기관 납품실적은 2018년 6407억원, 2019년 1조247억원, 2020년 1조2094억원 등으로 늘었다. 올해는 지난달 현재 9181억원 규모의 물품이 납품됐다.

김지욱 조달품질원장은 “품질보증조달물품으로 지정되면 기업은 검사비용을 절감하고 공공기관은 고품질의 제품을 신속하게 공급받을 수 있어 구매효율성이 높아지는 효과가 생긴다”며 “기술력과 품질관리 능력이 우수한 기업이 품질보증조달물품 지정을 통해 신뢰성을 높여갈 수 있도록 온라인 제도 설명회와 업체별 맞춤형 컨설팅 등을 지속적으로 실시하겠다”고 말했다.

