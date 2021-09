[아시아경제 지연진 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,540 전일대비 450 등락률 -15.05% 거래량 7,925,508 전일가 2,990 2021.09.27 10:56 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네] 코스피- 6일[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일삼부토건, 287억 규모 제주도 주택공사 계약 수주 close 이 27일 이낙연 전 더불어민주당 대표의 사퇴설이 나오면서 급락하고 있다.

삼부토건은 이날 오전 10시31분 기준 유가증권시장에서 전일대비 15.89% 하락한 2515억원에 거래되고 있다.

삼부토건은 이 전 대표의 동생이 임원으로 재직하면서 정치 테마주로 부상, 지난해 7월 700원대인 주가가 급등하며 같은해 6000원을 웃돌기도 했다. 올 들어 꾸준한 내림세를 보이던 삼부토건은 이 전 대표의 대선 출마 선언한 7월 4000원까지 회복했하기도 했다.

하지만 전날 더불어민주당 대선 경선에서 이 전 대표가 자신의 텃밭인 전북지역에서 이재명 경기도지사에게 패배, 중도 사퇴설이 나오면서 주가가 다시 급락한 것으로 보인다. 이 지사는 이날 한 라디오인터뷰에서 사퇴설을 일축했다.

