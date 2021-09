[Q&A]1인당 '25만원' 환급 캐시백…"쿠팡 NO 마켓컬리 YES"

쿠팡·명품 매장 소비는 실적서 제외

'배달의 민족, 마켓컬리, 야놀자' 지출은 포함

[아시아경제 장세희 기자]1인당 한 달에 최대 10만원까지 환급해 주는 카드 캐시백 정책인 상생소비지원금이 내달 1일부터 시행된다. 대형마트, 백화점, 면세점, 대형 종합 온라인몰(쿠팡), 홈쇼핑, 신규 자동차 구입, 명품 전문매장 등의 소비는 실적에 포함하지 않는 반면 음식·숙박업과 관련한 전문 온라인몰 소비는 포함할 계획이다. 이에 따라 예스24, 티켓링크, 한샘몰, 배달의 민족, 마켓컬리, 야놀자 등에서 지출한 소비는 실적에 포함된다.

▲캐시백 사업이 무엇인가.

=신용·체크 카드를 2분기 월평균 사용액보다 3% 많이 쓰면 3%를 넘는 증가분의 10%를 1인당 월 10만원까지 현금성 충전금으로 환급해 주는 사업이다. 2분기 월평균 신용 또는 체크 카드사용액이 100만원이고, 10월 카드사용액이 153만원인 경우 증가액 53만원중 3만원(2분기 월평균 사용액 100만원의 3%)을 공제한 50만원의 10%인 5만원을 지급한다.

▲언제부터 시행하는지.

=10월 1일부터 11월 30일까지 두 달간 시행된다. 재원 소진 시에는 조기 종료될 수 있다.

▲10월, 11월에 어디에서 써야 실적으로 인정되나.

=대형마트, 백화점, 복합 쇼핑몰, 면세점, 대형 전자전문 판매점, 대형 종합 온라인몰, 홈쇼핑, 유흥업종, 사행업종, 신규 자동차 구입, 명품 전문매장, 실외 골프장, 연회비 등 비소비성 지출은 제외된다. 다만 중대형 슈퍼마켓, 영화관, 배달앱, 전문 온라인몰, 공연, 대형 병원, 서점, 학원, 프랜차이즈 직영점의 소비는 인정된다.

▲캐시백은 언제 받고 어떻게 쓸 수 있는지.

=익월 15일에 전담카드사 카드로 자동 지급된다. 지급 즉시 사용할 수 있고, 카드 결제 시 우선적으로 차감한다.

▲어디에 신청하면 되나.

=캐시백 산정·지급 관련 모든 서비스를 원스톱으로 제공받기 위해서는 9개 카드사 중 하나를 전담 카드사로 지정해야 한다. 롯데, 비씨, 삼성, 신한, 우리, 하나, 현대, KB국민, NH농협 등이다. 씨티은행이나 카카오뱅크 등의 카드 보유자는 9개 카드사 중 하나의 카드를 신규로 발급받을 필요가 있다.

▲언제·어떻게 신청하나

=내달 1일부터 신청이 가능하다. 첫 일주일간은 출생연도 뒷자리 숫자에 따라 5부제로 운영한다. 출생연도 뒷자리가 1,6년생은 금요일, 2,7년생은 화요일, 3,8년생은 수요일, 4,9년생은 목요일, 5,0년생은 금요일에 해당된다. 5부제 종료 후에도 사업 기간 전체에 걸쳐 신청이 가능하다. 9개 카드사의 홈페이지 또는 모바일앱 등의 온라인과 콜센터, 오프라인 영업점을 통해 신청이 가능하다.

▲캐시백 사용상 제약은 없는지.

=캐시백 사용처에 대한 제약은 없으며 사실상 현금과 동일하게 사용 가능하다. 다만, 2022년 6월 30일까지 사용하지 못한 캐시백은 소멸된다. 캐시백의 전제가 되는 카드 사용액을 취소할 경우, 차회 캐시백에서 차감되거나 카드사에서 청구 시 반환이 필요하다.

▲실적 적립이 가능한 인터넷 거래 예시는.

=노랑풍선, 예스24, 티켓링크, 배달의 민족, 마켓컬리, 야놀자 등이 해당된다. 아울러 지자체 운영몰인 남도장터(전남), 고향장터 사이소(경북) 및 영세 온라인 업체가 해당된다.

▲해외 직구 등 해외 사용실적은 인정되나.

=사업 취지상 국내 카드 사용액만 인정한다.

▲대형마트나 백화점 등의 임대매장은 사용 가능한가.

=대형마트·백화점 내 입점한 임대업체로서 자기 명의로 판매를 하는 매장의 실적은 포함된다. 다만 매출전표가 대형마트나 백화점 등이 아닌 개별 매장으로 인식돼야 한다.

▲2분기 실적은 어떻게 산정하나.

=10월 11월과 카드사용실적 산정과 동일한 방식 적용한다. 분기 카드사용액에서 해외 사용액, 실적 제외 업종 사용액을 제외한 후 3으로 나누어 월평균을 산정한다.

▲프로그램 신청 자격은 어떻게 되나.

=만 19세 이상 성인(2002.12.31. 이전 출생자)이면서 올해 2분기 카드 사용 실적이 있는 사람이라면 누구든지 신청이 가능하다.

▲외국인도 신청할 수 있나.

=외국인 등록번호를 보유하고, 본인 명의 신용·체크카드의 2분기 사용실적이 있는 외국인은 신청이 가능하다.

▲방역당국과의 협의 상황은.

=최근 확진자 수가 크게 증가하면서 주말에 다시 한번 협의를 했다. 방역당국은 방역상황을 감안해 대면 소비 뿐 아니라 비대면 소비도 허용하는 방향으로 해줬으면 좋겠다는 요청이 있었다. 이에 배달앱 등의 비대면 소비도 확대하는 방향으로 결정했다.

▲명품의 기준은 무엇인가.

=4대 백화점 명품관 입점 브랜드를 기준으로 한다. 롯데, 신세계, 현대, 갤러리아 등에 입점한 브랜드는 전부 명품 업종 전문매장으로 보고 제외하기로 했다. 브랜드나 금액별로 지정하진 않았다. 100개 이상이 해당할 것으로 보인다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr