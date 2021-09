일동후디스 하이뮨, 장민호와 광고 모델 재계약

[아시아경제 문혜원 기자] 일동후디스는 현재 공식 광고 모델로 활동 중인 트롯신사 장민호와 재계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 이로써 지난해 장민호를 전속 모델로 처음 발탁한 이래 3년 연속 인연을 이어가게 됐다.

TV조선 예능 프로그램 ‘내일은 미스터트롯’ TOP6 출신 장민호는 빼어난 가창력과 수려한 외모 및 특유의 예능감으로 시청자들의 많은 사랑을 받아왔다. 최근 파워풀한 보컬이 돋보이는 신곡 ‘사는 게 그런 거지’를 발매한 그는 뮤직비디오에도 하이뮨 제품을 깜짝 등장시켜 브랜드에 대한 남다른 애정을 드러내기도 했다.

장민호는 “제가 실제로 애용하는 단백질 보충제 ‘하이뮨’과 3년째 함께 하게 돼 무척 기쁘다”고 소감을 전했다.

일동후디스 관계자는 “하이뮨 브랜드와 완벽한 조화를 이룬 장민호는 전속 모델 역할을 매끄럽게 잘 수행해 왔다고 판단, 팬들의 성원에 힘입어 재계약을 진행하게 됐다”고 설명했다.

