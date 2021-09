롯데카드, '로카 시리즈' 출시 1년만에 발급 100만장 돌파

총 300명에 100만원 캐시백, 애플워치, 상품권 등 경품 증정

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 '로카(LOCA) 시리즈' 발급 100만장 돌파를 기념해 100만원 캐시백 등 총 1억원 상당의 경품이 걸린 고객 감사 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

로카 시리즈는 지난해 8월 처음 출시된 롯데카드의 메인 상품 시리즈로, 선보인 지 1년여 만인 지난 7월말 기준 누적 발급 장수 100만장을 돌파했다. 이는 롯데카드가 출시한 메인 시리즈 상품 중 가장 빠른 수치다.

롯데카드는 로카 시리즈 흥행에 대한 감사의 의미를 담아 총 1억원 상당의 경품을 내건 SNS 이벤트를 마련했다. 오는 10월 22일까지 로카 시리즈를 주제로 한 게시물을 필수 해시태그를 포함해 본인의 인스타그램에 업로드하면, 추첨을 통해 1등 로카 시리즈 100만원 캐시백(50명), 2등 애플워치 시리즈 6(50명), 3등 롯데백화점 10만원 모바일 상품권(200명) 등 총 300명에게 경품을 증정한다. 1등 캐시백 당첨자의 경우 이벤트 종료일 기준 로카 시리즈 소지자여야 하며, 당첨자 발표 후 소지한 로카 시리즈 결제 대금이 100만원 이상이면, 결제 대금 차감을 위한 100만원 캐시백을 받을 수 있다.

한편, 로카시리즈는 업계 최초로 '세트(Set) 카드 시스템'을 적용해 고객 편의성을 극대화한 카드다. 실적과 혜택이 세트로 연결된 두 장의 카드를 발급 받으면 모든 가맹점에서의 범용 혜택과 자주 이용하는 가맹점에서의 맞춤형 혜택을 모두 누릴 수 있다.

특히 두 카드의 실적을 하나로 합산해 주고 한 장의 카드만 사용해도 고객이 받을 수 있는 가장 큰 혜택을 롯데카드가 알아서 계산해 적용해줘, 복잡한 고민을 싫어하는 고객들에게 좋은 반응을 얻었다. 실제로 기존 다른 카드를 사용하던 회원 중 로카 세트로 교체발급한 회원의 전후 혜택 변화를 비교해본 결과 월 평균 인당 혜택이 54.2% 가량 증가한 것으로 나타났다.

롯데카드 관계자는 "로카 시리즈는 고객의 슬기로운 소비 생활을 돕겠다는 의미를 지닌 롯데카드의 BI가 처음으로 적용된 상품"이라며 "고객의 많은 사랑과 관심 덕분에 100만 달성이라는 의미 있는 기록을 세울 수 있었다"고 말했다.

