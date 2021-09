NS홈쇼핑 "판교 맛집 인기상품 '바이콘 화덕피자' 출시"

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 29일 오후 3시 라이브커머스 엔라방과 NS몰에서 '판교 맛집' 이탈리안 레스토랑 '비스트로 바이콘'의 '바이콘 화덕피자'를 단독 출시한다고 27일 밝혔다.

'엔바이콘'은 NS홈쇼핑의 자회사 외식 브랜드다. 플래그십 스토어로 운영되고 있는 엔바이콘, 그 중에서도 이탈리아 레스토랑 '비스트로 바이콘'의 바이콘 화덕피자는 인기메뉴 중 하나다. 바이콘 화덕피자는 '마르게리따', '콰트로 포르마지' 2종류다.

마르게리따는 이탈리아 나폴리의 대표적인 피자로 토마토소스와 바질 잎의 산뜻한 맛과 100% 자연산 모짜렐라 치즈를 사용해 진한 고소함을 느낄 수 있다. '콰트로 포르마지'는 에멘탈, 고르곤졸라, 모짜렐라 슈레드 치즈, 브리치즈 등 4가지 치즈를 사용한 피자다.

'바이콘 화덕피자'는 이탈리아 밀가루를 사용해 반죽하고 48시간 저온 숙성해 400도 화덕에서 구워낸 담백한 도우가 특징이다. 밀가루 소금, 올리브유 물만으로 반죽해 담백한 맛과 쫄깃한 식감이 좋고, 식었을 때도 일반 냉동피자에 비해 굳는 현상이 덜해 마지막까지 맛있게 즐길 수 있다는 설명이다.

라이브커머스 엔라방에서 29일 오후 3시 방송 전 NS몰에서는 '바이콘 화덕피자' 출시를 기념한 이벤트를 마련했다. 27일부터 10월3일까지 3판 1세트를 특가 2만9900원에 구매할 수 있고, 실결제금액의 5%를 적립금으로 돌려준다. 29일 오후 3시 방송되는 NS홈쇼핑 라이브커머스 엔라방에서 방송 중 구매하고 인증하면 룰렛 적립금을 증정하는 이벤트와 함께 방송 중 추첨을 통해 10명에게 피자 한판을 추가로 주는 이벤트도 진행한다.

