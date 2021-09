동작구, 어르신 공공주택(대방동 미소주택) 건립 다음 달 완공

대방동에 어르신 공공주택(22세대) 및 어린이집 복합건물 건립…구에서 설계부터 시공까지 담당...동작구 거주 만 65세 이상 저소득 홀몸어르신 대상…10월13일부터 22일까지 입주 신청서 접수

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 전국 최초로 자치구 단위에서 자체 건설한 공공주택인 ‘대방동 미소주택(동작구 어르신 공공주택의 공통명칭)’을 다음 달 완공, 입주자 모집에 들어간다고 27일 밝혔다.

대방동 미소주택은 옛 은하어린이집 부지(여의대방로24길 113)를 활용해 연면적 1488㎡(지하 1~지상 6층) 규모의 공공주택 및 어린이집 복합건물로 조성됐다.

▲홀몸어르신 공공주택(22세대, 전용면적 21㎡~25㎡ 원룸형) ▲구립어린이집 ▲입주 어르신들의 유대감 강화를 위한 활동 공간인 어르신 커뮤니티실 ▲주차장(6면) 등 시설이 들어선다.

특히, 전국 최초로 지자체에서 직접 건물 설계부터 시공까지 담당한 이번 미소주택은 SH서울주택도시공사가 위탁 운영을 맡아 안정적인 서비스 등을 지원할 계획이다.

구는 이달 29일 입주자 모집 공고를 거쳐 10월13일부터 22일까지 입주 신청서를 접수, 신청 자격은 공고일 기준 만 65세 이상동작구민 중 무주택 단독세대주로서 수급자 또는 차상위 계층이다.

입주를 희망하는 홀몸 어르신은 구비서류 등을 갖춰 거주하는 동주민센터를 방문해 신청 가능, 입주 대상자로 선정된 어르신은 계약(2년 원칙) 완료 후 12월 말부터 입주할 수 있다.

더불어, 구는 어르신의 경제적 부담을 덜어주기 위해 전 세대를 주변 시세 대비 30% 이하 수준인 보증금 900만 원 이하, 월 임대료 13만원 내외 금액으로 책정할 예정이다.

모집 공고문은 29일부터 동작구청 홈페이지 등에서 확인 가능하다. 자세한 사항은 동작구청 주택과로 문의하면 된다.

구는 보편적 주거복지를 실현하기 위해 민선 6기부터 자치구 단위에서 주택공급을 시도하는 ‘동작구형 공공주택’을 구정 역점사업으로 추진하고 있다.

모자안심, 청년 및 신혼부부 등 대상으로 383세대의 맞춤형 공공주택을 공급 완료, 252세대의 추가 공급물량도 확보한 상황이다.

한상혁 주택과장은 “앞으로도 수요자 중심의 맞춤형 공공주택 공급 모델을 지속적으로 발굴해 주거복지 확립에 앞장서겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr