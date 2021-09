이재명 "점 없는 몸 물려받아"…김부선 "잘 안 보이는 주요부위에 있다"

"온몸에 점 없는 훌륭한 유산 받아" 이재명 주장에

김부선 "도둑이 제 발 저려…점 위치까지 그렸다" 반박

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사가 "부모님께 물려받은 훌륭한 유산이 있다. 첫 번째는 온 몸에 점이 없다는 것"이라며 이른바 '여배우 스캔들'에 대해 에둘러 반박했다. 그러자 스캔들 당사자인 김부선은 즉각 "도둑이 제 발 저린다"며 맞불을 놨다.

이 지사는 26일 SBS 예능 프로그램 '집사부일체'에 출연, 자신을 둘러싼 각종 논란에 직접 입을 열었다.

이날 이승기는 이 지사가 등장하자 "(대선주자 빅3) 세 분 중에서 가장 논란이 많으시다. 물어볼 게 많은데 어디까지 물어봐야 하나"라고 말했다. 이를 듣던 양세형은 "지금 보이는 데 점이 여러 군데 있다"며 스캔들을 간접적으로 언급했고, 이 지사는 "이 양반이 지금"이라며 웃으며 받아쳤다.

스캔들의 당사자인 배우 김부선은 지난 2007년부터 이 지사와 1년간 교제했으며, 이 지사의 신체 특정 부위에 있는 점을 봤다고 주장하고 있다. 이에 이 지사는 아주대병원에서 신체검증을 받은 후 "언급된 부위에 점의 흔적은 보이지 않는다"는 판정을 받은 바 있다.

이 지사는 이어진 토크에서 "부모님께 물려받은 훌륭한 유산이 있다. 첫 번째는 온몸에 점이 없다는 것이고, 두 번째는 머리가 빠지지 않는다는 것"이라며 우회적으로 스캔들을 언급했다.

그러나 김부선은 즉각 반박했다. 김부선은 이날 저녁 자신의 페이스북에 "이 지사가 자기 몸에 점이 없다고 했다고 한다. 도둑이 제 발 저린다고 하죠?"라며 "검사 앞에서 남자 성기에 있는 점 위치 그림으로 그려 공안부 검사에게 제출한 여배우는 전 지구상에 김부선뿐일 것"이라고 주장했다.

이어 "그리고 앞으로 방송 관계자들은 점이 있냐, 없냐고 묻지 말고 점이 어디 있냐고 물으라. 그 점 눈에 잘 안 보이는 데 있다"라며 "(이 지사가) '부모님께 진짜 훌륭한 재산을 물려받았다'는데, 이런 거짓말하면 부모님께 안 미안할까?"라고 했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr