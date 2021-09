김영록 지사 "타지역 접촉·의심 증상시 선제검사 받아달라"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 추석 이후 코로나19 확산세가 이어짐에 따라 타지역 접촉 및 증상 의심 시 선제검사를 받아 달라고 특별 당부했다.

26일 전남도에 따르면 최근 추석 연휴 여파로 전국적으로 하루 확진자가 3000명을 넘어서고 있고 전남에서도 추석 전 하루 평균 10명 내외였던 것이 추석 후 20명 내외로 늘었다.

지난 18일부터 25일까지 전남지역에선 133명의 확진자가 발생했다.

해외유입 2명(2%)과 감염경로 불분명 16명(12%)을 제외하면 모든 인원이 타지역 관련 확진자로 115명(86%)이나 된다.

이 중 타지역 거주 확진자는 38명, 타지역 확진자가 도내 가족·지인에게 전파한 경우는 33명, 타지역 확진자가 도내 일반인과 접촉해 전파한 경우는 26명, 타지역에 방문해 감염된 도내 확진자는 18명이다.

연령별로는 아직 접종을 완료하지 않은 20~40대가 전체 확진자의 51%로 대부분 접종을 완료한 50대 이상에 비해 많은 비중을 차지했다.

이에 김 지사는 이날 지역 감염 확산 방지를 위한 도민 특별당부를 했다.

주요 당부 내용은 ▲타지역을 방문했거나 타지역 거주자를 만난 경우 증상이 없더라도 선별진료소나 임시선별검사소에서 진단 검사 실시 ▲연휴 이후 확산세가 지속될 것에 대비해 가급적 모임과 만남은 취소하고 언제 어디서나 마스크 착용 생활화 ▲본격적인 일상 복귀에 따라 각 사업장에서는 회식 등 공동 식사 자제 및 재택근무 및 비대면 회의를 활용해 접촉 최소화 등이다.

또 학교 방역 모니터링 및 점검 강화, 주말 종교시설 내 소모임·식사 자제, 백신 미접종자에 대한 예방접종 독려 등도 강조했다.

김 지사는 “코로나19 유행이 장기화하면서 많이 지치고 힘든 상황이지만, 도민들께서 적극적으로 방역에 협조한 덕분에 지금까지 올 수 있었다”며 “소중한 일상 회복의 기반 마련을 위해 적극적인 선제 검사와 예방접종 동참, 언제 어디서나 마스크 착용 등 방역수칙을 생활화하길 바란다”고 말했다.

