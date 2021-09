호남대 소방행정학과, 비대면 취업특강 진행

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 소방행정학과(학과장 노선균)는 지난 24일 4학년 학생들을 대상으로 Zoom 플랫폼을 활용한 비대면 취업특강을 실시했다고 26일 밝혔다.

이날 진행 된 취업특강은 소방제품의 개발 및 생산 회사인 (주)육송의 박세훈 상무이사와 소방설계분야의 (주)한백에프엔씨 박종아 대표이사를 강사로 초청해, 소방제품의 개발 및 생산 영역과 소방 설계 영역에 대한 설명을 들었다.

또 각 영역에 취업을 위해 필요한 기본역량, 직업환경, 근무태도 등에 대한 질의응답시간을 가졌다.

이 날 취업특강을 지도한 이종화 교수는 "향후 소방행정학과 학생들이 소방공무원 외에 다양한 소방영역으로 진출 할 수 있도록 취업특강 관련 프로그램을 지속적으로 개최하겠다."로 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr