[아시아경제 임혜선 기자]이랜드는 패션 브랜드 스파오가 오는 27일 인기 패션 유튜버 혜인(HEYNEE)과 협업한 트레이닝 셋업을 출시한다고 26일 밝혔다.

유튜버 혜인은 45만 명의 구독자를 보유한 인기 패션 유튜버로 체형별 코디법과 데일리룩, 패션 트렌드 리포트 등 다양한 패션 콘텐츠를 선보이고 있다.

이번에 새롭게 선보인 트레이닝 셋업 컬렉션은 스웨트 셔츠 1종과 스웨트 팬츠 1종으로 구성됐다. 실내와 실외 모두 편안하게 착용할 수 있도록 활동성이 높은 소재를 사용했다. 상하의 세트 착용뿐 아니라 티셔츠나 레깅스, 반바지 등과 자유롭게 매치해 다채로운 스타일링이 가능하다.

또한 스마일 그래픽과 폰트를 활용한 유니크한 디자인을 선보였다. 상의는 프리 사이즈로 제작해 자연스러운 오버핏으로 연출 가능하도록 했고 하의는 M과 L 사이즈로 구분해 선택의 폭을 넓혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr