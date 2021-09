[아시아경제 조성필 기자] 25일 경기 의정부시에서 검찰 조사를 받고 교도소로 호송되던 20대 피의자가 탈주해 관계 당국이 추격에 나섰다.

관계 당국에 따르면 이날 오후 4시께 의정부교도소 인근에서 20대 A씨가 수갑을 찬 채 도주했다. A씨는 절도 등 혐의로 이날 검찰 조사를 받고 교도소로 이송되던 중이었다. 그는 교도소 내부로 들어가기 위해 이송 차량에서 잠깐 내렸을 때 호송 직원을 뿌리치고 달아난 것으로 전해졌다.

검찰과 경찰은 A씨 도주 경로 등을 파악하며 행방을 쫓고 있다.

