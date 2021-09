[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서(서장 이정자)는 관내 씨티재활요양병원에서 재난발생 대비 합동 소방훈련을 실시했다고 25일 밝혔다.

소방차량 6대와 병원 관계자 등 30명이 참석한 이번 훈련은 ▲자위소방대 병원 관계자에 의한 인명대피 ▲자체 소방시설을 이용한 초기 화재진압 ▲소방차(고가사다리차) 활용 인명구조 방안 ▲공기 안전매트 설치 등 내용으로 구성됐다.

남부소방서는 11월 말까지 요양병원(10개소)에 대해서도 대상별 3회 이상 맞춤형 소방훈련을 지속적으로 실시할 예정이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr